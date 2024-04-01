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В Жироне объяснили, почему Довбику сложно забивать в каждом матче

1 апреля 2024 18:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Жироне объяснили, почему Довбику сложно забивать в каждом матче
Артем Довбик борется за мяч. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о роли Артема Довбика в каталонской команде. Наставник объяснил, почему украинский форвард несколько матчей не забивал. 

Довбик может стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании в этом сезоне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Жироны". 

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В 30-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" обыграла "Бетис" со счетом 3:2. Артем Довбик сделал в этом матче дубль. Украинец стал вторым футболистом в истории каталонской команды, которому удалось забить больше пятнадцати голов в Ла Лиге. 

Артем Довбик
Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Довбик установил этот рекорд в своем дебютном сезоне в Испании. Он не только сравнялся с результатом Кристиана Стуани, но и имеет все шансы улучшить достижение опытного футболиста. Важно отметить и то, что Довбик претендует на звание лучшего бомбардира Ла Лиги по итогам сезона. И это при том, что до игры с "Бетисом" Артем не забивал в Испании два месяца. 

Мичел похвалил Довбика 

Главный тренер "Жироны" отметил, что для украинского форварда очень важна поддержка. Даже если у Артема не все получается, команда продолжает убеждать его в том, что невезение — это только вопрос времени. 

"Довбику тяжело потому, что к нему приковано внимание миллионов болельщиков. И мы должны оградить его от этой суеты. Как только Артем перестает чувствовать давление, он сразу же отвечает голами на поле", — рассказал Мичел. 

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спорт
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Артем Довбик
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