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У Жироні пояснили, чому Довбику складно забивати у кожному матчі

1 квітня 2024 18:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Жироні пояснили, чому Довбику складно забивати у кожному матчі
Артем Довбик виборює м'яч. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів про роль Артема Довбика у каталонській команді. Наставник пояснив, чому український форвард декілька матчів не забивав.

Довбик може стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії цього сезону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Жирони".

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У 30-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" обіграла "Бетіс" з рахунком 3:2. Артем Довбик зробив у цьому матчі дубль. Українець став другим футболістом в історії каталонської команди, якому вдалося забити понад п'ятнадцять голів у Ла-Лізі.

Артем Довбик
Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Довбик встановив цей рекорд у своєму дебютному сезоні в Іспанії. Він не лише зрівнявся з результатом Крістіана Стуані, а й має всі шанси покращити досягнення досвідченого футболіста. Важливо відзначити й те, що Довбик претендує на звання найкращого бомбардира Ла-Ліги за підсумками сезону. І це при тому, що до гри з "Бетісом" Артем не забивав в Іспанії два місяці.

Мічел похвалив Довбика

Головний тренер "Жирони" зазначив, що для українського форварда дуже важливою є підтримка. Навіть якщо в Артема не все виходить, команда продовжує переконувати його в тому, що невдача це лише питання часу.

"Довбику важко тому, що до нього прикута увага мільйонів уболівальників. І ми повинні захистити його від цієї суєти. Як тільки Артем перестає відчувати тиск, він одразу відповідає голами на полі", — розповів Мічел.

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спорт
футбол
Артем Довбик
Жирона
Мічел Санчес

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