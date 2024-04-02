Батько Довбика мріє про трансфер Артема до англійського топклубу

Артем Довбик із партнерами по "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард збірної України Артем Довбик може піти з "Жирони" лише через рік після трансферу до іспанської команди. У послугах гравця зацікавлені багато європейських клубів.

Перший тренер українця Олексій Блоха назвав команду, в якій бомбардира хоче бачити його власний батько, повідомляє "Український футбол".

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У сезоні 2023/2024 Артем Довбик забив 16 голів та зробив п'ять результативних передач. Українець уже вписав своє ім'я в історію "Жирони" та всієї Ла-Ліги. Він продовжує боротися за титул найрезультативнішого нападника в іспанській першості.

Артем Довбик святкує перемогу "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Довбика до "МЮ"

Колишній тренер форварда Олексій Блоха вважає, що фактурний футболіст готовий перейти до одного з топклубів Європи. За словами наставника, батько Артема мріє, щоб його син спробував сили в англійському "Манчестер Юнайтед".

"Особисто мені не подобається стиль гри "червоних дияволів". Він занадто жорсткий. Довбику більше підходить футбол "Манчестер Сіті", хоча буде складно конкурувати з Ерлінгом Голанном. Проте Андрію Луніну вдалося виграти конкуренцію в "Реалі", так що все можливо", — пояснив тренер.

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