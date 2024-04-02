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Яремчук нескоро вернется на поле из-за травмы — обнародован диагноз

2 апреля 2024 16:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук нескоро вернется на поле из-за травмы — обнародован диагноз
Роман Яремчук во время матча за "Валенсию". Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не поможет испанской "Валенсии" в ближайших матчах. Худшие подозрения относительно травмы футболиста подтвердились.

Яремчук проведет на больничном как минимум несколько недель, сообщает Marca

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В матче 30 тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" сыграла вничью с "Мальоркой" (0:0). Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, но сыграл только 16 минут и покинул поле из-за травмы. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Когда Яремчук вернется в строй 

Украинский форвард прошел медицинское обследование на базе "Валенсии". Результат продемонстрировал, что 28-летний футболист травмировал подколенную мышцу левой ноги. 

Врачи испанского клуба сообщили, что Яремчук пропустить от двух до трех недель. Только после этого он сможет вернуться сначала к тренировкам, а затем и на футбольное поле. 

После тридцати туров "Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице. Роман Яремчук забил за "Летучих мышей" четыре гола. Украинец может пропустить матчи против "Леванте" и "Реала Сосьедада". 

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спорт
футбол
Роман Яремчук
Испанская Ла Лига
Валенсия

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