Яремчук нескоро вернется на поле из-за травмы — обнародован диагноз

Роман Яремчук во время матча за "Валенсию". Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не поможет испанской "Валенсии" в ближайших матчах. Худшие подозрения относительно травмы футболиста подтвердились.

Яремчук проведет на больничном как минимум несколько недель, сообщает Marca.

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В матче 30 тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" сыграла вничью с "Мальоркой" (0:0). Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, но сыграл только 16 минут и покинул поле из-за травмы.

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/valenciacf/

Когда Яремчук вернется в строй

Украинский форвард прошел медицинское обследование на базе "Валенсии". Результат продемонстрировал, что 28-летний футболист травмировал подколенную мышцу левой ноги.

Врачи испанского клуба сообщили, что Яремчук пропустить от двух до трех недель. Только после этого он сможет вернуться сначала к тренировкам, а затем и на футбольное поле.

После тридцати туров "Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице. Роман Яремчук забил за "Летучих мышей" четыре гола. Украинец может пропустить матчи против "Леванте" и "Реала Сосьедада".

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