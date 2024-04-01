Травма Яремчука — известно, что повредил футболист

Украинский форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсия"

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Валенсия" сыграла с "Мальоркой" (0:0). Нападающего "летучих мышей" Романа Яремчука из-за травмы заменили уже на 17-й минуте.

В "Валенсии" сообщили о характере повреждения футболиста.

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Украинский форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсия"

Что за травма у Яремчука

В "Валенсии" сообщили, что 28-летний форвард получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Роману необходимо дополнительно обследоваться, после чего он получит лечение, и врачи назовут ему сроки восстановления.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что в оглашенном диагнозе Яремчука может быть ошибка перевода. Скорее всего украинец травмировал одну из трех мышц задней поверхности бедра, что проще в лечение, чем сухожилие.

"Написав о сухожилии, вы даете неправильную информацию, которая для специалистов может означать более серьезные вещи, ведь травма сухожилия — это в разы более сложная и продолжительная для восстановления проблема", — написал Бабелюк.

В текущем сезоне арендованный из "Брюгге" украинец забил четыре мяча в 25 матчах за "Валенсию".

В чемпионате Испании "Валенсия" на текущий момент занимает восьмое место, и ее отделяет одно очко от зоны еврокубков.

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