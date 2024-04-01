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Травма Яремчука — відомо, що пошкодив футболіст

1 квітня 2024 15:01
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Агабекян Карен
редактор
Травма Яремчука — відомо, що пошкодив футболіст
Український форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії "Валенсія" зіграла з "Мальоркою" (0:0). Нападника "кажанів" Романа Яремчука через травму замінили вже на 17-й хвилині.

У "Валенсії" повідомили про характер пошкодження футболіста.

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Український форвард Роман Яремчук. Фото: "Валенсія"

Що за травма у Яремчука

У "Валенсії" повідомили, що 28-річний форвард зазнав пошкодження підколінного сухожилля лівої ноги. Роману необхідно додатково обстежитись, після чого він отримає лікування, і лікарі назвуть йому терміни відновлення.

Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк зазначив, що у оголошеному діагнозі Яремчука може бути помилка перекладу. Швидше за все українець травмував один із трьох м'язів задньої поверхні стегна, що простіше в лікування, ніж сухожилля.

"Написавши про сухожилля, ви даєте неправильну інформацію, яка для фахівців може означати серйозніші речі, адже травма сухожилля — це в рази складніша і триваліша для відновлення проблема", — написав Бабелюк.

У поточному сезоні орендований із "Брюгге" українець забив чотири м'ячі у 25 матчах за "Валенсію".

У чемпіонаті Іспанії "Валенсія" зараз займає восьме місце, і її відокремлює одне очко від зони єврокубків.

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Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з "Реалом".

футбол
Роман Яремчук
Валенсія
українські легіонери (футбол)
травма

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