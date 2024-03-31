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Тренеру Валенсії прикро через те, що сталося з Яремчуком

31 березня 2024 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Тренеру Валенсії прикро через те, що сталося з Яремчуком
Український форвард Роман Яремчук під час тренування "Валенсії". Фото: "Валенсія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії "Валенсія" грала з "Мальоркою". Український форвард "кажанів" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, але на 17-й хвилині залишив поле через травму.

Ситуацію прокоментував головний тренер "Валенсії" Рубен Бараха, слова якого навела пресслужба клубу.

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Бараха та Яремчук на тренуванні перед матчем. Фото: "Валенсія"

Бараха про травму Яремчука

Бараха болісно відреагував на травму українця, оскільки Роман приїхав з табору збірної в позитивному настрої. Цей настрій міг би принести користь команді.

"Я не можу оцінити масштаб цієї ситуації. Схоже, коли Роман намагається докласти зусиль, щось іде не так, але конкретні деталі нам невідомі. Сподіваємось, що це тимчасове явище".

Його позитивна енергетика, емоції та досвід із національною командою були дуже цінними. Шкода, бо він зараз у добрій формі", — сказав Бараха.

У поточному сезоні орендований із "Брюгге" українець забив чотири м'ячі у 25 матчах за "Валенсію".

У чемпіонаті Іспанії "Валенсія" зараз посідає восьме місце, і її відокремлює одне очко від зони єврокубків.

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Українець Богачук знищив свого суперника та став тимчасовим чемпіоном світу з боксу.

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом".

Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.

футбол
Роман Яремчук
Іспанська Ла Ліга
Валенсія
українські легіонери (футбол)
травма

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