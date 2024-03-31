Тренеру Валенсии обидно из-за произошедшего с Яремчуком

Украинский форвард Роман Яремчук на тренировке "Валенсии". Фото: "Валенсия"

В матче 29 тура чемпионата Испании "Валенсия" играла с "Мальоркой". Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но на 17-й минуте покинул поле из-за травмы.

Ситуацию прокомментировал главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха, слова которого привела пресс-служба клуба.

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Бараха о травме Яремчука

Бараха болезненно отреагировал на травму украинца, поскольку Роман приехал из сборной в позитивном настроении. Этот настрой мог бы принести пользу команде.

"Я не могу оценить масштаб этой ситуации. Похоже, когда Роман пытается приложить усилия, что-то идет не так, но конкретные детали нам неизвестны. Надеемся, что это временное явление.

Его положительная энергетика, эмоции и опыт с национальной командой были очень ценны. Жаль, что он сейчас в хорошей форме", — сказал Бараха.

В текущем сезоне арендованный из "Брюгге" украинец забил четыре мяча в 25 матчах за "Валенсию".

В чемпионате Испании "Валенсия" на текущий момент занимает восьмое место и ее отделяет одно очко от зоны еврокубков.

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