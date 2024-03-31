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Тренеру Валенсии обидно из-за произошедшего с Яремчуком

31 марта 2024 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Тренеру Валенсии обидно из-за произошедшего с Яремчуком
Украинский форвард Роман Яремчук на тренировке "Валенсии". Фото: "Валенсия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 29 тура чемпионата Испании "Валенсия" играла с "Мальоркой". Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но на 17-й минуте покинул поле из-за травмы.

Ситуацию прокомментировал главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха, слова которого привела пресс-служба клуба.

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Бараха и Яремчук на тренировке перед матчем. Фото: "Валенсия"

Бараха о травме Яремчука

Бараха болезненно отреагировал на травму украинца, поскольку Роман приехал из сборной в позитивном настроении. Этот настрой мог бы принести пользу команде.

"Я не могу оценить масштаб этой ситуации. Похоже, когда Роман пытается приложить усилия, что-то идет не так, но конкретные детали нам неизвестны. Надеемся, что это временное явление.

Его положительная энергетика, эмоции и опыт с национальной командой были очень ценны. Жаль, что он сейчас в хорошей форме", — сказал Бараха.

В текущем сезоне арендованный из "Брюгге" украинец забил четыре мяча в 25 матчах за "Валенсию".

В чемпионате Испании "Валенсия" на текущий момент занимает восьмое место и ее отделяет одно очко от зоны еврокубков.

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера.

Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Украинец Богачук уничтожил своего соперника и стал временным чемпионом мира по боксу.

Источник первым назвал зарплату Лунина по новому контракту с Реалом".

Джокович чуть не стал жертвой шантажа со стороны известной модели.

футбол
Роман Яремчук
Испанская Ла Лига
Валенсия
украинские легионеры (футбол)
травма

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