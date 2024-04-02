Яремчук нескоро повернеться на поле через травму — оприлюднено діагноз

Роман Яремчук під час матчу за "Валенсію". Фото: instagram.com/valenciacf/

Форвард збірної України Роман Яремчук не допоможе іспанській "Валенсії" у найближчих матчах. Найгірші підозри щодо травми футболіста підтвердились.

Яремчук проведе на лікарняному щонайменше декілька тижнів, повідомляє Marca.

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У матчі 30 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Валенсія" зіграла внічию з "Мальоркою" (0:0). Роман Яремчук вийшов на поле у стартовому складі, але зіграв лише 16 хвилин та залишив поле через травму.

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/valenciacf/

Коли Яремчук повернеться до ладу

Український форвард пройшов медичне обстеження на базі "Валенсії" Результат продемонстрував, що 28-річний футболіст травмував підколінний м'яз лівої ноги.

Лікарі іспанського клубу повідомили, що Яремчук пропустить від двох до трьох тижнів. Тільки після цього він зможе повернутись спочатку до тренувань, а потім і на футбольне поле.

Після тридцяти турів "Валенсія" посідає восьме місце у турнірній таблиці. Роман Яремчук забив за "Кажанів" чотири голи. Українець може пропустити матчі проти "Леванте" та "Реала Сосьєдада".

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