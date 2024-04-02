Росіяни завдали удару по футбольній базі одного з лідерів УПЛ
У ніч проти 2 квітня Росія вдарила безпілотниками "шахед" по Дніпропетровській області. Серед постраждалих виявилася тренувальна база ФК "Дніпро", яку орендує СК "Дніпро-1".
Про це у коментарі "Трибуні" повідомив комерційний директор "Дніпра-1" В'ячеслав Фрідман.
Удар по базі "Дніпра-1"
За словами Фрідмана, на базі є руйнування, які вплинуть на діяльність клубу. Особливо болісно можуть відреагувати батьки дітей, що ночують на базі. До того ж, це не одиничний випадок.
"Там займалися дитячі групи, тож проблеми для клубу будуть. Це без оцінки фінансової сторони. Я ще не був на базі, бачив фотографії — манеж треба робити, інша будівля, де є кімнати тренерів, персоналу. Вона не зруйнована, але деякі проблеми є. Але це другорядне. Найгірше, як це відбивається на моральній складовій, на дітях", — сказав функціонер.
Також Фрідман зазначив, що в останні місяць-півтора ситуація в регіоні погіршується. При цьому вони не бачать причин міняти місто базування, оскільки там також через тривоги матчі тривають по 4,5 години й є небезпека.
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