На место Роналдо и Месси пришел триумвират — названы самые дорогие футболисты

Эрлинг Холланд в матче за "Ман Сити". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Прошли два десятилетия доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси в мировом футболе. Сейчас моду диктуют молодые звезды, на которых запредельные ценники.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" обновил стоимости 10 самых дорогих футболистов в мире.

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Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире

Пальму первенства удерживают три звездных футболиста: Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе — по 180 млн евро. Если учесть молодой возраст игроков, то очевидно, что они долго будут доминировать.

Конкуренцию трем звездам может создать одноклубник "Беллингема" по "Реалу" Винисиус Жуниор — 150 млн.

Джуд Беллингем ("Реал") — 180 млн евро Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") — 180 млн евро Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 180 млн евро Винисиус Жуниор ("Реал") — 150 млн евро Букайо Сака ("Арсенал") — 130 млн евро Фил Фоден ("Манчестер Сити") — 130 млн евро Флориан Вирц ("Байер") — 110 млн евро Джамал Мусиала ("Бавария") — 110 млн евро Деклан Райс ("Арсенал") — 110 млн евро Харри Кейн ("Бавария") — 110 млн евро

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