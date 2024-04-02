На место Роналдо и Месси пришел триумвират — названы самые дорогие футболисты
Прошли два десятилетия доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси в мировом футболе. Сейчас моду диктуют молодые звезды, на которых запредельные ценники.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" обновил стоимости 10 самых дорогих футболистов в мире.
Топ-10 самых дорогих футболистов в мире
Пальму первенства удерживают три звездных футболиста: Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе — по 180 млн евро. Если учесть молодой возраст игроков, то очевидно, что они долго будут доминировать.
Конкуренцию трем звездам может создать одноклубник "Беллингема" по "Реалу" Винисиус Жуниор — 150 млн.
- Джуд Беллингем ("Реал") — 180 млн евро
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") — 180 млн евро
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 180 млн евро
- Винисиус Жуниор ("Реал") — 150 млн евро
- Букайо Сака ("Арсенал") — 130 млн евро
- Фил Фоден ("Манчестер Сити") — 130 млн евро
- Флориан Вирц ("Байер") — 110 млн евро
- Джамал Мусиала ("Бавария") — 110 млн евро
- Деклан Райс ("Арсенал") — 110 млн евро
- Харри Кейн ("Бавария") — 110 млн евро
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