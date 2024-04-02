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На место Роналдо и Месси пришел триумвират — названы самые дорогие футболисты

2 апреля 2024 16:50
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Агабекян Карен
редактор
На место Роналдо и Месси пришел триумвират — названы самые дорогие футболисты
Эрлинг Холланд в матче за "Ман Сити". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Прошли два десятилетия доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси в мировом футболе. Сейчас моду диктуют молодые звезды, на которых запредельные ценники.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" обновил стоимости 10 самых дорогих футболистов в мире.

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире

Пальму первенства удерживают три звездных футболиста: Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе — по 180 млн евро. Если учесть молодой возраст игроков, то очевидно, что они долго будут доминировать.

Конкуренцию трем звездам может создать одноклубник "Беллингема" по "Реалу" Винисиус Жуниор — 150 млн.

  1. Джуд Беллингем ("Реал") — 180 млн евро
  2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") — 180 млн евро
  3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 180 млн евро
  4. Винисиус Жуниор ("Реал") — 150 млн евро
  5. Букайо Сака ("Арсенал") — 130 млн евро
  6. Фил Фоден ("Манчестер Сити") — 130 млн евро
  7. Флориан Вирц ("Байер") — 110 млн евро
  8. Джамал Мусиала ("Бавария") — 110 млн евро
  9. Деклан Райс ("Арсенал") — 110 млн евро
  10. Харри Кейн ("Бавария") — 110 млн евро

Напомним, отец Довбика мечтает о трансфере Артема в английский топ-клуб.

Соперник "Динамо" потерял шесть игроков перед матчем с киевлянами.

Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали.

Гюндоган уйдет из "Барселоны", Де Йонг еще не принял решение. 

Киммих отказался оставаться в "Баварии" — на него претендуют пять топовых клубов.

футбол
Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем
Эрлинг Холанд
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