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На місце Роналдо та Мессі прийшов тріумвірат — названі найдорожчі футболісти

2 квітня 2024 16:50
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Агабекян Карен
редактор
На місце Роналдо та Мессі прийшов тріумвірат — названі найдорожчі футболісти
Ерлінг Голланд у матчі за "Ман Сіті". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Пройшли два десятиліття домінування Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі у світовому футболі. Зараз моду диктують молоді зірки, на яких помітні цінники.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оновив вартість 10 найдорожчих футболістів у світі.

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Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Топ-10 найдорожчих футболістів у світі

Пальму першості утримують три зіркові футболісти: Джуд Беллінгем, Ерлінг Голланд і Кіліан Мбаппе — по 180 млн євро. Якщо зважити на молодий вік гравців, то очевидно, що вони довго домінуватимуть.

Конкуренцію трьом зіркам може створити одноклубник "Беллінгема" за "Реалом" Вінісіус Жуніор — 150 млн.

  1. Джуд Беллінгем ("Реал") — 180 млн євро
  2. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") — 180 млн євро
  3. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") — 180 млн євро
  4. Вінісіус Жуніор ("Реал") — 150 млн євро
  5. Букайо Сака ("Арсенал") — 130 млн євро
  6. Філ Фоден ("Манчестер Сіті") — 130 млн євро
  7. Флоріан Вірц ("Байєр") — 110 млн євро
  8. Джамал Мусіала ("Баварія") — 110 млн євро
  9. Деклан Райс ("Арсенал") — 110 млн євро
  10. Харрі Кейн ("Баварія") — 110 млн євро

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футбол
Кіліан Мбаппе
Джуд Беллінгем
Ерлінг Холанд
Вінісіус Жуніор

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