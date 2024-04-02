На місце Роналдо та Мессі прийшов тріумвірат — названі найдорожчі футболісти

Ерлінг Голланд у матчі за "Ман Сіті". Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Пройшли два десятиліття домінування Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі у світовому футболі. Зараз моду диктують молоді зірки, на яких помітні цінники.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оновив вартість 10 найдорожчих футболістів у світі.

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Кіліан Мбаппе у матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Топ-10 найдорожчих футболістів у світі

Пальму першості утримують три зіркові футболісти: Джуд Беллінгем, Ерлінг Голланд і Кіліан Мбаппе — по 180 млн євро. Якщо зважити на молодий вік гравців, то очевидно, що вони довго домінуватимуть.

Конкуренцію трьом зіркам може створити одноклубник "Беллінгема" за "Реалом" Вінісіус Жуніор — 150 млн.

Джуд Беллінгем ("Реал") — 180 млн євро Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") — 180 млн євро Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") — 180 млн євро Вінісіус Жуніор ("Реал") — 150 млн євро Букайо Сака ("Арсенал") — 130 млн євро Філ Фоден ("Манчестер Сіті") — 130 млн євро Флоріан Вірц ("Байєр") — 110 млн євро Джамал Мусіала ("Баварія") — 110 млн євро Деклан Райс ("Арсенал") — 110 млн євро Харрі Кейн ("Баварія") — 110 млн євро

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