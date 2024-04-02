Шахтар продасть футболіста збірної України

Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: пресслужба клубу

Керівництво донецького "Шахтаря" під час наступного трансферного міжсезоння відпустить одного зі своїх футболістів. Цей півзахисник програв конкуренцію за місце в основному складі команди.

Журналіст Михайло Співаковський порадив гравцю "гірників" шукати новий клуб, повідомляє "ТаТоТаке".

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Єгор Назарина є вихованцем київського "Динамо". За свою кар'єру 26-річний хавбек виступав за "Дніпро", "Карпати", "Зорю", а також бельгійський "Антверпен". З 2022 року півзахисник захищає кольори "Шахтаря".

Єгор Назарина у збірній України. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Назарина майже не грає

Журналіст зазначив, що навіть у разі травми Тараса Степаненка та при оренді Кастільйо тренерський штаб "гірників" рідко випускає на полі Єгора Назарина. Ба більше — на цій позиції діє Дмитро Криськів. Це означає, що хавбек незабаром покине донецький клуб.

У сезоні 2023/2024 Назарина провів за "Шахтар" 21 матч у всіх турнірах. На його рахунку три голи та дві результативні передачі. Контракт Єгора із "Шахтарем" діє до літа 2027 року.

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