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Бондар та Криськів можуть піти із Шахтаря — чи продовжить клуб контракти гравців

2 квітня 2024 10:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бондар та Криськів можуть піти із Шахтаря — чи продовжить клуб контракти гравців
Валерій Бондар під час матчу. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" прогавило момент для того, щоб продовжити контракти з двома основними гравцями. Вони можуть піти з команди найближчим часом.

"Шахтар" вже не вперше припускається такої помилки, повідомляє "ТаТоТаке".

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Журналіст Михайло Співаковський назвав "менеджерським провалом" ситуацію, за якої у двох основних гравців "Шахтаря" закінчуються контракти менше, ніж за рік. Це захисник Валерій Бондар та хавбек Дмитро Криськів.

Дмитро Криськів
Дмитро Криськів святкує гол. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Як відреагує "Шахтар"

"Гірники" вже неодноразово припускалися цієї помилки. Так було з контрактами Манора Соломона, Тете та Анатолія Трубіна. Угода Бондаря з клубом спливає 31 жовтня 2024 року. Контракт Криськіва із клубом діє до кінця грудня цього року.

"У "Шахтарі" не нервують із цього приводу. Для мене це знак, що у клубі знають, як розв'язувати питання з продовженням контрактів. Не виключено, що у клубі вже домовилися з гравцями, які влітку можуть підписати нові контракти з клубом. До того ж. Бондар і Криськів можуть стати клієнтами агентства ProStar", — розповів Співаковський.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Дмитро Криськів
Валерій Бондар

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