Бондар и Крыськив могут уйти из Шахтера — продлит ли клуб контракты игроков

Валерий Бондарь во время матча. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Руководство донецкого "Шахтера" упустило момент для того, чтобы продлить контракты с двумя основными игроками. Они могут уйти из команды в ближайшее время.

"Шахтер" уже не в первый раз допускает такую ошибку, сообщает "ТаТоТаке".

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Журналист Михаил Спиваковский назвал "менеджерским провалом" ситуацию, при которой у двух основных игроков "Шахтера" заканчиваются контракты меньше, чем через год. Это защитник Валерий Бондарь и хавбек Дмитрий Крыськив.

Дмитрий Крыськив празднует гол. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Как отреагирует "Шахтер"

"Горняки" уже неоднократно допускали эту ошибку. Так было с контрактами Манора Соломона, Тете и Анатолия Трубина. Соглашение Бондаря с клубом истекает 31 октября 2024 года. Контракт Крыськива с клубом действует до конца декабря этого года.

"В "Шахтере" не нервничают по этому поводу. Для меня это знак, что в клубе знают, как решить вопрос с продлением контрактов. Не исключено, что в клубе уже договорились с игроками, которые летом могут подписать новые контракт с клубом. К тому же, Бондарь и Крыськив могут стать клиентами агентства ProStar", — рассказал Спиваковский.

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