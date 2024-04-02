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Бондар и Крыськив могут уйти из Шахтера — продлит ли клуб контракты игроков

2 апреля 2024 10:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бондар и Крыськив могут уйти из Шахтера — продлит ли клуб контракты игроков
Валерий Бондарь во время матча. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" упустило момент для того, чтобы продлить контракты с двумя основными игроками. Они могут уйти из команды в ближайшее время. 

"Шахтер" уже не в первый раз допускает такую ошибку, сообщает "ТаТоТаке". 

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Журналист Михаил Спиваковский назвал "менеджерским провалом" ситуацию, при которой у двух основных игроков "Шахтера" заканчиваются контракты меньше, чем через год. Это защитник Валерий Бондарь и хавбек Дмитрий Крыськив. 

Дмитрий Крыськив
Дмитрий Крыськив празднует гол. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Как отреагирует "Шахтер"

"Горняки" уже неоднократно допускали эту ошибку. Так было с контрактами Манора Соломона, Тете и Анатолия Трубина. Соглашение Бондаря с клубом истекает 31 октября 2024 года. Контракт Крыськива с клубом действует до конца декабря этого года. 

"В "Шахтере" не нервничают по этому поводу. Для меня это знак, что в клубе знают, как решить вопрос с продлением контрактов. Не исключено, что в клубе уже договорились с игроками, которые летом могут подписать новые контракт с клубом. К тому же, Бондарь и Крыськив могут стать клиентами агентства ProStar", — рассказал Спиваковский. 

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спорт
футбол
ФК Шахтер
Дмитрий Крыськив
Валерий Бондарь

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