Роналду встановив нове унікальне досягнення в Аль-Насрі — відео

Кріштіану Роналду знову забив гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальський футболіст Кріштіану Роналду продовжує підкорювати Саудівську Аравію. Досвідчений форвард зробив хет-трик у другому матчі поспіль.

Роналду впевнено очолює таблицю бомбардирів чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У поєдинку 26-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" на виїзді розгромив "Абху" з рахунком 8:0. У цьому поєдинку 39-річний Кріштіану Роналду забив три голи та зробив дві результативні передачі ще у першому таймі, після чого був замінений. Цей хет-трик став для ветерана 65-м у кар'єрі.

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Гольові подвиги Роналду

Це другий матч поспіль, у якому Кріштіану забив три м'ячі. У минулому турі "Аль-Наср" з великим рахунком обіграв "Аль-Таї", і в тому протистоянні португалець також відзначився хет-триком.

У сезоні 2023/2024 Роналду забив 29 м'ячів і зробив 11 результативних передач у 24 поєдинках за "Аль-Наср". Його команда посідає друге місце у турнірній таблиці Саудівської Аравії. Вона відстає від "Аль-Хіляля" на 12 балів.

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