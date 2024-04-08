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Дружина Кріштіану Роналду показала ідеальну фігуру в обтислій сукні

8 квітня 2024 10:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Кріштіану Роналду показала ідеальну фігуру в обтислій сукні
Джорджина Родрігес на тлі заходу сонця. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Джорджіна Родрігес продемонструвала одразу два нові вбрання під час відпочинку на морському узбережжі. Дружина Кріштіану Роналду за один день встигла зробити декілька справ.

Іспанська модель вкотре показала, що знаходиться в ідеальній формі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну сторінку Джорджини Родрігес в Instagram.

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Дружина Кріштіану Роналду провела із дітьми сімейний день на березі моря. Вона встигла приділити час заняттям спортом, сімейному купанню та елегантному дефіле по пісочному узбережжю на тлі заходу сонця.

Джорджіна Родрігес
Джорджіна Родрігес із дітьми. Фото: instagram.com/georginagio/

У що була одягнена Джорджіна Родрігес

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес виховують п'ятьох дітей. Поки батько зіркового сімейства встановлює нові бомбардирські рекорди у складі саудівського "Аль-Насра", його дружина досягла великих успіхів у ролі зразкової матері. Джорджина встигає підтримувати ідеальну фізичну форму, активно займається модельною кар'єрою та багато часу приділяє дітям.

Джорджіна Родрігес
Джорджина Родрігес у нових сукнях. Фото: instagram.com/georginagio/

Під час чергового дня на відпочинку Джорджина Родрігес показала одразу два вбрання. Спочатку вона прокотилася берегом моря на розкішному білому велосипеді в різнокольоровій яскравій сукні. А захід сонця дружина Кріштіану Роналду зустріла в облягаючому чорному вбранні з відкритою спиною та глибоким вирізом біля стегна.

Шанувальники Джорджини Родрігес залишили дівчині багато компліментів у коментарях до фотосесії. "Справжня красуня", "Як же пощастило Кріштіану", "Прекрасна мама та чарівна жінка", — написали підписники.

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Кріштіану Роналду
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