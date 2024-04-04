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Динамо знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів

4 квітня 2024 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів
Анхель Торрес святкує гол. Фото: instagram.com/angel_torres_08/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" вже планує роботу на літньому трансферному ринку. Одним із новачків українського клубу може стати футболіст із Колумбії.

Анхель Торрес Кіньонес готується до переїзду до Європи, повідомив журналіст Маттео Моретто.

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Київське "Динамо" планує посилити одразу декілька позицій у команді під час найближчого трансферного вікна. Український клуб шукає футболістів на позицію лівого та правого вінгерів. Кандидатом на перехід до "Динамо" став молодий колумбійський півзахисник.

Анхель Торрес
Партнери вітають Анхеля Торреса. Фото: instagram.com/angel_torres_08/

Що відомо про Ангела Торреса

Вихованець колумбійської команди "Реал Академіка" займався у футбольній школі португальського клубу "Порту". Наразі 23-річний хавбек виступає за австралійську команду "Сентрал Кост". Орієнтовна трансферна вартість Анхеля Торрес складає 450 тисяч євро.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Проте "Динамо" доведеться витримати конкуренцію за футболіста, який може стати у команді наступником Андрія Ярмоленка. Відомо, що в послугах Анхеля Торреса цікавляться англійський клуб "Престон" та турецький "Різеспор", який вже готовий зробити пропозицію щодо трансферу гравця.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

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Хаві залишиться у "Барселоні" та попросить купити трьох світових зірок.

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