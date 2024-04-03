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Артета не продовжив контракт з Арсеналом — що відомо

3 квітня 2024 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Артета не продовжив контракт з Арсеналом — що відомо
Мікель Артета під час матчу "Арсеналу". Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета відповів на запитання про контракт із лондонським клубом. Останнім часом уболівальники стурбовані тим, що наставник не продовжує угоди з "канонірами".

Артета підтвердив, що це питання не стоїть для нього на першому місці, повідомляє Arsenal Buzz.

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Контракт Мікеля Артети з Арсеналом діє до літа 2025 року. Останнім часом наставника "канонірів" дедалі частіше запитують про те, чи продовжуватиме він угоду з клубом. Проте 42-річний фахівець уникає розмов на цю тему.

Мікель Артета та Хосеп Гвардіола
Мікель Артета та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Carl Recine

Чи залишиться Артета в "Арсеналі"

Наставник "канонірів" вкотре підтвердив, що не веде переговори про продовження контракту із клубом. Однак він щасливий у "Арсеналі" і не бачить себе в іншому клубі.

Артета повністю зосереджено на вирішенні головного завдання "Арсенала": перемозі в англійській Прем'єр-лізі. Лондонська команда йде на другому місці у турнірній таблиці та відстає від "Ліверпуля" на два бали.

Мікель Артета
Мікель Артета на тренуванні. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Мікель Артета очолив "Арсенал" у 2019 році. Минулого сезону він зробив "канонірів" віцечемпіонами АПЛ. Останнім часом чутки почали сватати молодого тренера до каталонської "Барселони".

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