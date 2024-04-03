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Артета не продлил контракт с Арсеналом — что известно

3 апреля 2024 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Артета не продлил контракт с Арсеналом — что известно
Микель Артета во время матча "Арсенала". Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос о контракте с лондонским клубом. В последнее время болельщики обеспокоены тем, что наставник не продлевает соглашение с "канонирами". 

Артета подтвердил, что этот вопрос не стоит для него на первом месте, сообщает Arsenal Buzz

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Контракт Микеля Артеты с "Арсеналом" действует до лета 2025 года. В последнее время наставника "канониров" все чаще спрашивают о том, будет ли он продлевать соглашение с клубом. Однако 42-летний специалист избегает разговоры на эту тему. 

Микель Артета и Хосеп Гвардиола
Микель Артета и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Carl Recine

Останется ли Артета в "Арсенале" 

Наставник "канониров" в очередной раз подтвердил, что не ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Однако он счастлив в "Арсенале" и не видит себя в другом клубе. 

Артета полностью сосредоточен на решении главной задачи "Арсенала": победе в английской Премьер-лиге. Лондонская команда идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от "Ливерпуля" на два балла. 

Микель Артета
Микель Артета на тренировке. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Микель Артета возглавил "Арсенал" в 2019 году. В прошлом сезоне он сделал "канониров" вице-чемпионами АПЛ. В последнее время слухи начали сватать молодого тренера в каталонскую "Барселону". 

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спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Арсенал
Микель Артета
тренер

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