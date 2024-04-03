Артета не продлил контракт с Арсеналом — что известно

Микель Артета во время матча "Арсенала". Фото: Reuters/Carl Recine

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос о контракте с лондонским клубом. В последнее время болельщики обеспокоены тем, что наставник не продлевает соглашение с "канонирами".

Артета подтвердил, что этот вопрос не стоит для него на первом месте, сообщает Arsenal Buzz.

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Контракт Микеля Артеты с "Арсеналом" действует до лета 2025 года. В последнее время наставника "канониров" все чаще спрашивают о том, будет ли он продлевать соглашение с клубом. Однако 42-летний специалист избегает разговоры на эту тему.

Микель Артета и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Carl Recine

Останется ли Артета в "Арсенале"

Наставник "канониров" в очередной раз подтвердил, что не ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Однако он счастлив в "Арсенале" и не видит себя в другом клубе.

Артета полностью сосредоточен на решении главной задачи "Арсенала": победе в английской Премьер-лиге. Лондонская команда идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от "Ливерпуля" на два балла.

Микель Артета на тренировке. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Микель Артета возглавил "Арсенал" в 2019 году. В прошлом сезоне он сделал "канониров" вице-чемпионами АПЛ. В последнее время слухи начали сватать молодого тренера в каталонскую "Барселону".

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