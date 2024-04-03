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Миколенко спас Эвертон от поражения и стал лучшим игроком матча с Ньюкаслом

3 апреля 2024 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко спас Эвертон от поражения и стал лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Виталий Миколенко во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев матча английской Премьер-лиги против "Ньюкасла". Футболист надежно отработал в обороне и мог забить гол. 

В одном из эпизодов Миколенко спас "ирисок" от пропущенного мяча, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В поединке 21 тура АПЛ "Ньюкасл" принял "Эвертон". Команды завершили противостояние вничью. Александр вывел хозяев поля вперед на 15 минуте, но за две минуты до конца матча Доминик Кальверт-Льюин с пенальти забил ответный гол. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко во время матча за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Как сыграл Миколенко 

Украинец вернулся в основной состав "Эвертона" после травмы, из-за которой Виталий пропустил прошлый матч "ирисок" в АПЛ. На 67-й минуте поединка Миколенко головой выбил мяч из ворот и не позволил Исаку оформить дубль. 

Также украинец активно играл в атаке. Именно он сделал передачу на Гарнера в эпизоде, когда футболист "Эвертона" пробил в штангу. Затем Миколенко ворвался в чужую штрафную и упал в борьбе с Шером, но судья не назначил пенальти в ворота "Ньюкасла". 

Виталий Миколенко
Действия Миколенко в матче. Фото: скриншот YouTube

Миколенко признали лучшим футболистом матча по версии Sofascore (7,4). Он получил высокие оценки от WhoScored (6,9) и FotMob (7,4). "Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ и опережает команды из зоны вылета на четыре балла. 

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спорт
футбол
Эвертон
Английская Премьер-лига
Виталий Миколенко

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