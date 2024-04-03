Миколенко врятував Евертон від поразки й став найкращим гравцем матчу з Ньюкаслом

Віталій Миколенко під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко став одним із героїв матчу англійської Прем'єр-ліги проти "Ньюкасла". Футболіст надійно відпрацював в обороні та міг забити гол.

В одному з епізодів Миколенко врятував "ірисок" від пропущеного м'яча, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У поєдинку 21 туру АПЛ "Ньюкасл" прийняв "Евертон". Команди завершили протистояння внічию. Олександр вивів господарів поля вперед на 15 хвилині, але за дві хвилини до кінця матчу Домінік Калверт-Льюїн з пенальті забив гол у відповідь.

Віталій Миколенко під час матчу за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Як зіграв Миколенко

Українець повернувся до основного складу "Евертона" після травми, через яку Віталій пропустив минулий матч "ірисок" в АПЛ. На 67-й хвилині поєдинку Миколенко головою вибив м'яч із воріт і не дозволив Ісаку оформити дубль.

Також українець активно грав у атаці. Саме він зробив передачу на Гарнера в епізоді, коли футболіст "Евертона" пробив у штангу. Потім Миколенко увірвався в чужий штрафний майданчик і впав у боротьбі з Шером, але суддя не призначив пенальті у ворота "Ньюкасла".

Дії Миколенка у матчі. Фото: скриншот YouTube

Миколенка визнали найкращим футболістом матчу за версією Sofascore (7,4). Він отримав високі оцінки від WhoScored (6,9) та FotMob (7,4). "Евертон" посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ і випереджає команди із зони вильоту на чотири бали.

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