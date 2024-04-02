Травма Маліновського – підтвердився невтішний прогноз

Руслан Маліновський після травми. Фото: calciomercato.com

Італійський "Дженоа" таки позбудеться на тривалий термін українського півзахисника Руслана Маліновського. Раніше українець у першому ж матчі після перерви на збірні зіграв лише 17 хвилин.

Наступного разу українець зможе вийти на поле вже у травні, повідомив портал calciomercato.com.

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Руслан Малиновський після матчу. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Що за травма у Маліновського

За інформацією джерела, у матчі Серії А з "Фрозіноне" (1:1) українець зазнав серйозної травми.

Маліновський пошкодив біцепс лівого стегна, що залишить його без футболу на місяць.

Футболіст пропустить ігри з "Вероною", "Фіорентиною" та "Лаціо". Його повернення в основу "Дженоа" очікується на 5 травня, коли клуб зіграє гостьовий матч із "Міланом".

У поточному сезоні Маліновський, який отримав статус гравця ротації, забив три м'ячі й зробив два асисти у 28 матчах.

Зазначимо, що разом із Малііновським одного дня травмувався форвард "Валенсії" Роман Яремчук. Обидвох гравців у першому матчі після збірних було замінено на 17-й хвилині свого перебування на полі.

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