Травма Маліновського – підтвердився невтішний прогноз
Італійський "Дженоа" таки позбудеться на тривалий термін українського півзахисника Руслана Маліновського. Раніше українець у першому ж матчі після перерви на збірні зіграв лише 17 хвилин.
Наступного разу українець зможе вийти на поле вже у травні, повідомив портал calciomercato.com.
Що за травма у Маліновського
За інформацією джерела, у матчі Серії А з "Фрозіноне" (1:1) українець зазнав серйозної травми.
Маліновський пошкодив біцепс лівого стегна, що залишить його без футболу на місяць.
Футболіст пропустить ігри з "Вероною", "Фіорентиною" та "Лаціо". Його повернення в основу "Дженоа" очікується на 5 травня, коли клуб зіграє гостьовий матч із "Міланом".
У поточному сезоні Маліновський, який отримав статус гравця ротації, забив три м'ячі й зробив два асисти у 28 матчах.
Зазначимо, що разом із Малііновським одного дня травмувався форвард "Валенсії" Роман Яремчук. Обидвох гравців у першому матчі після збірних було замінено на 17-й хвилині свого перебування на полі.
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