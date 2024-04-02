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Травма Малиновского — подтвердился неутешительный прогноз

2 апреля 2024 23:59
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Агабекян Карен
редактор
Травма Малиновского — подтвердился неутешительный прогноз
Руслан Малиновский после получения травмы. Фото: calciomercato.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Итальянский "Дженоа" все же лишится на длительный срок украинского полузащитника Руслана Малиновского. Ранее украинец в первом же матче после перерыва на сборные сыграл всего 17 минут.

Следующий раз украинец сможет выйти на поле уже в мае, сообщил портал calciomercato.com.

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Руслан Малиновский после матча. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Что за травма у Малиновского

По информации источника, в матче Серии А с "Фрозиноне" (1:1) украинец получил серьезную травму.

Малиновский повредил бицепс левого бедра, что оставит его без футбола на месяц.

Футболист пропустит игры с "Вероной", "Фиорентиной" и "Лацио". Его возвращение в основу "Дженоа" ожидается на 5 мая, когда клуб сыграет гостевой матч с "Миланом".

В текущем сезоне Малиновский, который получил статус игрока ротации, забил три мяча и сделал два ассиста в 28 матчах.

Отметим, что вместе с Малиновским в один день травмировался форвард "Валенсии" Роман Яремчук. Оба игрока в первом матче после сборных были заменены на 17-й минуте своего пребывания на поле.

Напомним, россияне нанесли удар по футбольной базе одного из лидеров УПЛ. 

На место Роналдо и Месси пришел триумвират — названы самые дорогие футболисты.

Соперник "Динамо" потерял шесть игроков перед матчем с киевлянами.

Бой Ломаченко с Беринчиком — у Усика рассказали детали.

Яремчук нескоро вернется на поле из-за травмы — обнародован диагноз.

футбол
Дженоа
Серия А
Руслан Малиновский
украинские легионеры (футбол)

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