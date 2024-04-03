Майк Тайсон рассказал, почему на самом деле согласился на бой с Джейком Полом

Майк Тайсон общается с журналистами. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон впервые откровенно назвал причину, которая заставила его согласиться на бой с Джейком Полом. Легендарный спортсмен не сомневается, что болельщики ждут это противостояние.

Тайсон признался, как возраст влияет на его подготовку к бою, сообщает Reuters.

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Майк Тайсон сразится с Джейком Полом 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США). За два месяца до возвращения на ринг 58-летний боксер продолжает интенсивные тренировки. Он признался, что возвращение на пик формы дается тяжело, однако Майк готов многим пожертвовать ради проведения нового боя.

Майк Тайсон в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Почему Тайсон согласился на поединок

Экс-чемпион напомнил, что бой с Джейком Полом является выгодным для всех участником. Тайсон зарабатывает огромные деньги на этом противостоянии еще задолго до его начала.

"Кто еще в моем возрасте сможет собрать на стадионе 80 тысяч болельщиков? Немногие действующие спортсмены могут этим похвастаться. Джейк Пол хочет сразиться именно со мной. И я не против, ведь за этим боем будет наблюдать весь мир", — заявил Майк Тайсон.

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