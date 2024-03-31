Майк Тайсон выпустил необычные конфеты, напоминающие инцидент с Холифилдом

Майк Тайсон. Фото: Sky News

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон представил конфеты в форме надкусанных ушей. Эти сладости напоминают об инциденте, когда он в 1997 году откусил кусок уха своему сопернику Эвандеру Холифилду. А еще конфеты содержат коноплю.

Вкусы были выпущены каннабисовой компанией Tyson 2.0 пишет Sky News, передает Новини.LIVE.

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Конфеты в виде надкусанных ушей выпускаются со вкусом черной ежевики, кислого яблочного пунша и арбуза.

Конфеты для взрослых

Купить сладости могут только взрослые. Ведь продукт содержит 10 мг тетрагидраканнабинола и 5 мг каннабинола на резинку.

Mike Tyson grew up в Brooklyn, так что это большие новости при Tyson 2.0's Mike Bites arrive в Нью-Йорке. https://t.co/RGXoXcS7kr — Cannabis Equipment News (@news_cen) 27 марта, 2024

"Возрастая в Бруклине, я никогда не мог представить время, когда каннабис будет легально использоваться для улучшения как психического, так и физического благополучия. Но вот мы здесь, свидетели невероятного прогресса. Нью-Йорк, нам еще предстоит улучшить расширение доступа к этому растительному оздоровлению" ; но я уверен, что вместе мы создадим новый стандарт совершенства, отдавая приоритет безопасности, качеству и вкусу для обеспечения непревзойденных впечатлений", — сказал Майк Тайсон.

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