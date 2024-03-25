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Джейк Пол уверен, что выдержит удар Майка Тайсона

25 марта 2024 13:15
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Агабекян Карен
редактор
Джейк Пол уверен, что выдержит удар Майка Тайсона
Джейк Пол и Майк Тайсон. Фото: instagram.com/jakepaul/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Популярный американский блогер Джейк Пол впервые проведет боксерский бой с человеком, который на 30 лет старше. Соперником бойца станет легендарный Майк Тайсон.

Джейк в эфире своего подкаста рассказал о том, скажутся ли 30 лет разницы в возрасте на результате их поединка.

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Джейк призвал не обращать внимание то, что ему 27 лет, а Тайсона 57 лет, ведь ударная мощь уходит последней.

Блогеру даже интересно испытать на себе силу удара легендарного боксера. Он также уверен, что не упадет.

"Все еще трудно поверить, что эта схватка произойдет. Хочу оценить его мощь, почувствовать каждый удар. Майк, действительно хочу это увидеть. Помни, у меня железный подбородок, я выдержу. Многие недооценивают мои возможности противостоять его силе. Это сделает бой еще захватывающе", — сказал Пол.

Поединок Джейка и Тайсона состоится 20 июля на стадионе для американского футбола в Арлингтоне, США.

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа.

"Шахтер" может подписать игрока "Металлиста" — его сватали в "Манчестер Юнайтед".

Осимхен решил, где продолжит карьеру следующим летом.

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Джейк Пол
Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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