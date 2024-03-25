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Джейк Пол упевнений, що витримає удар Майка Тайсона

25 березня 2024 13:15
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Агабекян Карен
редактор
Джейк Пол упевнений, що витримає удар Майка Тайсона
Джейк Пол та Майк Тайсон. Фото: instagram.com/jakepaul/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Популярний американський блогер Джейк Пол уперше проведе боксерський бій із людиною, яка на 30 років старша. Суперником бійця стане легендарний Майк Тайсон.

Джейк в ефірі свого подкасту розповів про те, чи позначаться 30 років різниці у віці на результаті їхнього поєдинку.

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Джейк закликав не звертати увагу на те, що йому 27 років, а Тайсону 57 років, адже ударну міць людина втрачає останньою.

Блогеру навіть цікаво випробувати на собі силу удару легендарного боксера. Він також упевнений, що не впаде.

"Все ще важко повірити, що ця сутичка відбудеться. Хочу оцінити його міць, відчути кожен удар. Майк, справді хочу це побачити. Пам'ятай, у мене залізне підборіддя, я витримаю. Багато хто недооцінює мої можливості протистояти його силі. Це зробить бій ще захоплюючим", — Сказав Пол.

Поєдинок Джейка та Тайсона відбудеться 20 липня на стадіоні для американського футболу в Арлінгтоні, США.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб, "Бенфіка" встановила ціну за гравця.

 "Реал" визначився з голкіпером на заміну Луніну та Куртуа.

"Шахтар" може підписати гравця "Металіста" — його сватали в "Манчестер Юнайтед".

Осімхен вирішив, де продовжить кар'єру наступного літа.

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Джейк Пол
Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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