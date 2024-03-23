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Бій Майк Тайсон vs Джейк Пол — штучний інтелект згенерував відео з результатом

23 березня 2024 14:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бій Майк Тайсон vs Джейк Пол — штучний інтелект згенерував відео з результатом
Бій Джейк Пол — Майк Тайсон. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон повернеться на ринг 20 липня на великому стадіоні AT&T в Арлінгтоні, США. Суперником 57-річного ветерана буде 27-річний популярний блогер Джейк Пол.

Ще один колишній абсолютний чемпіон суперважкої ваги Леннокс Льюїс опублікував відео, де штучний інтелект згенерував результат поєдинку.

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Тайсон та Льюїс боксували у червні 2002 року. Леннокс нокаутував суперника у восьмому раунді.

Як завершився бій Тайсон — Пол

Штучний інтелект звів у поєдинку не Пола та 57-річного Тайсона, а молодого, пікового "Залізного Майка".

Штучний інтелект вважає, що Тайсон нокаутує Пола першим ударом за кілька секунд поєдинку.

Якби ми бачили молодого Тайсона, цей результат був би дуже реальним. Однак ми побачимо старого Майка, який не найкраще провів крайній виставковий бій з Роєм Джонсом-молодшим.

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Майк Тайсон
професійний бокс
Джейк Пол
Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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