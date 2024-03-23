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Бой Майк Тайсон vs Джейк Пол — искусственный интеллект сгенерировал видео с результатом

23 марта 2024 14:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Майк Тайсон vs Джейк Пол — искусственный интеллект сгенерировал видео с результатом
Бой Джейк Пол — Майк Тайсон. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вернется на ринг 20 июля на большом стадионе AT&T в Арлингтоне, США. Соперником 57-летнего ветерана будет 27-летний популярный блогер Джейк Пол.

Еще один бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис опубликовал видео, где искусственный интеллект сгенерировал результат поединка.

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Тайсон и Льюис боксировали в июне 2002 года. Леннокс нокаутировал соперника в восьмом раунде.

Как завершился бой Тайсон — Пол

Искусственный интеллект свел в поединке не Пола и 57-летнего Тайсона, а молодого, пикового "Железного Майка".

ИИ посчитал, что Тайсон нокаутирует Пола первым же ударом за несколько секунд поединка.

Если бы мы видели молодого Тайсона, то этот результат был бы очень реальным. Однако мы увидим престарелого Майка, который не лучшим образом провел крайний выставочный бой с Роем Джонсом-младшим.

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Майк Тайсон
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Джейк Пол
Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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