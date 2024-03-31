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Майк Тайсон випустив незвичайні цукерки, які нагадують інцидент з Холіфілдом

31 березня 2024 17:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Майк Тайсон випустив незвичайні цукерки, які нагадують інцидент з Холіфілдом
Майк Тайсон. Фото: Sky News
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон представив цукерки у формі надкусаних вух. Ці солодощі нагадують про інцидент, коли він у 1997 році відкусив шматок вуха своєму супернику Евандеру Холіфілду та містять конопель.

Смаколики були випущені канабісовою компанією Tyson 2.0 пише Sky News, передає Новини.LIVE.

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Цукерки у вигляді надкусаних вух випускаються зі смаком чорної ожини, кислого яблучного пуншу та кавуна.

Цукерки для дорослих

Купити солодощі можуть лише дорослі. Адже продукт містить 10 мг тетрагідраканнабінолу та 5 мг каннабінолу на гумку.

"Зростаючи в Брукліні, я ніколи не міг уявити час, коли канабіс буде легально використовуватися для покращення як психічного, так і фізичного благополуччя. Але ось ми тут, свідки неймовірного прогресу. Нью-Йорк, нам ще потрібно покращити розширення доступу до цього рослинного оздоровлення; але я впевнений, що разом ми створимо новий стандарт досконалості, віддаючи пріоритет безпеці, якості та смаку для забезпечення неперевершених вражень", — сказав Майк Тайсон

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Українець Богачук знищив свого суперника та став тимчасовим чемпіоном світу з боксу.

Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з Реалом".

Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.

канабіс
бокс
Майк Тайсон
Евандер Холіфілд

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