Майк Тайсон випустив незвичайні цукерки, які нагадують інцидент з Холіфілдом

Майк Тайсон. Фото: Sky News

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон представив цукерки у формі надкусаних вух. Ці солодощі нагадують про інцидент, коли він у 1997 році відкусив шматок вуха своєму супернику Евандеру Холіфілду та містять конопель.

Смаколики були випущені канабісовою компанією Tyson 2.0 пише Sky News, передає Новини.LIVE.

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Цукерки у вигляді надкусаних вух випускаються зі смаком чорної ожини, кислого яблучного пуншу та кавуна.

Цукерки для дорослих

Купити солодощі можуть лише дорослі. Адже продукт містить 10 мг тетрагідраканнабінолу та 5 мг каннабінолу на гумку.

Mike Tyson grew up in Brooklyn, so it's big news when Tyson 2.0's Mike Bites arrive in New York. https://t.co/RGXoXcS7kr — Cannabis Equipment News (@news_cen) March 27, 2024

"Зростаючи в Брукліні, я ніколи не міг уявити час, коли канабіс буде легально використовуватися для покращення як психічного, так і фізичного благополуччя. Але ось ми тут, свідки неймовірного прогресу. Нью-Йорк, нам ще потрібно покращити розширення доступу до цього рослинного оздоровлення; але я впевнений, що разом ми створимо новий стандарт досконалості, віддаючи пріоритет безпеці, якості та смаку для забезпечення неперевершених вражень", — сказав Майк Тайсон

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