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Майк Тайсон розповів, чому насправді погодився на бій із Джейком Полом

3 квітня 2024 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Майк Тайсон розповів, чому насправді погодився на бій із Джейком Полом
Майк Тайсон спілкується із журналістами. Фото: Reuters/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вперше відверто назвав причину, яка змусила його погодитись на бій із Джейком Полом. Легендарний спортсмен не сумнівається, що вболівальники чекають на це протистояння.

Тайсон зізнався, як вік впливає на його підготовку до бою, повідомляє Reuters.

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Майк Тайсон зіграє з Джейком Полом 20 липня на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (штат Техас, США). За два місяці до повернення на ринг 58-річний боксер продовжує інтенсивні тренування. Він зізнався, що повернення на пік форми дається тяжко, проте Майк готовий багатьом пожертвувати заради проведення нового бою.

Майк Тайсон
Майк Тайсон в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Ahmed Yosri

Чому Тайсон погодився на поєдинок

Ексчемпіон нагадав, що бій із Джейком Полом є вигідним для всіх учасником. Тайсон заробляє величезні гроші на цьому протистоянні ще задовго до його початку.

"Хто ще в моєму віці зможе зібрати на стадіоні 80 тисяч уболівальників? Деякі спортсмени можуть цим похвалитися. Джейк Пол хоче битися саме зі мною. І я не проти, адже за цим боєм спостерігатиме весь світ", — заявив Майк Тайсон.

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Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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