Арсенал — Лутон — где и когда смотреть матч с участием Зинченко
В английской Премьер-лиге посреди недели запланирован ряд матчей 31 тура. В одном из них "Арсенал" примет "Лутон Таун".
Подопечные Микеля Артеты являются фаворитами этой встречи, сообщает портал Новини.LIVE.
В среду, третьего апреля, в 21:30 по киевскому времени арбитр Крейг Поусон выведет на поле "Эмирэйтс Стэдиум" местный "Арсенал" и "Лутон Таун". Команда Микеля Артеты рассчитывает завоевать три очка и продолжить гонку за чемпионским титулом АПЛ.
Где и когда смотреть матч "Арсенал" — "Лутон"
Украинские болельщики смогут посмотреть поединок английской Премьер-лиги в прямом эфире при условии наличия подписки на Setanta Sports.
После 30 туров АПЛ "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице. "Канониры" отстают от "Ливерпуля" на два балла и опережают "Манчестер Сити" на один пункт.
"Лутон Таун" идет в зоне вылета. Команду Роба Эдвардса отделяют три очка от спасительного 17 места в турнирной таблице. В первом круге "Лутон" сумел доставить проблемы "Арсеналу". В тот день "канониры" победили соперника со счетом 4:3 благодаря позднему голу Деклана Райса.
"Арсенал" является фаворитом противостояния. Ставка на победу "канониров" оценена коэффициентом 1,13. Прогноз на победу "Лутона" доступен с коэффициентом 28,00. Победа оценена коэффициентом 10,00. Сделать ставку на фору в 2,5 гола на "Арсенал" можно с коэффициентом 1,8.
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