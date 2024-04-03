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Арсенал — Лутон — где и когда смотреть матч с участием Зинченко

3 апреля 2024 11:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал — Лутон — где и когда смотреть матч с участием Зинченко
Александр Зинченко на тренировке "Арсенала". Фото: instagram.com/arsenal/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В английской Премьер-лиге посреди недели запланирован ряд матчей 31 тура. В одном из них "Арсенал" примет "Лутон Таун". 

Подопечные Микеля Артеты являются фаворитами этой встречи, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В среду, третьего апреля, в 21:30 по киевскому времени арбитр Крейг Поусон выведет на поле "Эмирэйтс Стэдиум" местный "Арсенал" и "Лутон Таун". Команда Микеля Артеты рассчитывает завоевать три очка и продолжить гонку за чемпионским титулом АПЛ. 

Александр Зинченко
"Канониры" тренируются в хорошем настроении. Фото: instagram.com/arsenal/

Где и когда смотреть матч "Арсенал" — "Лутон" 

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок английской Премьер-лиги в прямом эфире при условии наличия подписки на Setanta Sports. 

Микель Артета
Микель Артета управляет разминкой игроков. Фото: instagram.com/arsenal/

После 30 туров АПЛ "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице. "Канониры" отстают от "Ливерпуля" на два балла и опережают "Манчестер Сити" на один пункт. 

"Лутон Таун" идет в зоне вылета. Команду Роба Эдвардса отделяют три очка от спасительного 17 места в турнирной таблице. В первом круге "Лутон" сумел доставить проблемы "Арсеналу". В тот день "канониры" победили соперника со счетом 4:3 благодаря позднему голу Деклана Райса. 

Букайо Сака
Букайо Сака во время матча. Фото: instagram.com/arsenal/

"Арсенал" является фаворитом противостояния. Ставка на победу "канониров" оценена коэффициентом 1,13. Прогноз на победу "Лутона" доступен с коэффициентом 28,00. Победа оценена коэффициентом 10,00. Сделать ставку на фору в 2,5 гола на "Арсенал" можно с коэффициентом 1,8. 

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спорт
футбол
Александр Зинченко
Английская Премьер-лига
Арсенал
Лутон Таун

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