Арсенал — Лутон — де і коли дивитись матч за участі Зінченка
В англійській Прем'єр-лізі посеред тижня заплановано декілька матчів 31 туру. В одному з них "Арсенал" прийме "Лутон Таун".
Підопічні Мікеля Артети є фаворитами зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.
У середу, третього квітня, о 21:30 за київським часом арбітр Крейг Поусон виведе на поле "Емірейтс Стедіум" місцевий "Арсенал" та "Лутон Таун". Команда Мікеля Артети розраховує завоювати три очки та продовжити гонку за чемпіонським титулом АПЛ.
Де і коли дивитися матч "Арсенал" — "Лутон"
Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок англійської Прем'єр-ліги у прямому ефірі за умови наявності підписки на Setanta Sports.
Після 30 турів АПЛ "Арсенал" посідає друге місце у турнірній таблиці. "Каноніри" відстають від "Ліверпуля" на два бали та випереджають "Манчестер Сіті" на один пункт.
"Лутон Таун" йде у зоні вильоту. Команду Роба Едвардса відокремлюють три очки від рятівного 17 місця у турнірній таблиці. У першому колі "Лутон" зумів доставити проблеми "Арсеналу". Того дня "каноніри" перемогли суперника з рахунком 4:3 завдяки пізньому голу Деклана Райса.
Арсенал є фаворитом протистояння. Ставку на перемогу "канонірів" оцінено коефіцієнтом 1,13. Прогноз на перемогу "Лутона" доступний з коефіцієнтом 28,00. Перемога оцінена коефіцієнтом 10,00. Зробити ставку на фору у 2,5 голи на "Арсенал" можна з коефіцієнтом 1,8.
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