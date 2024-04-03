Арсенал — Лутон — де і коли дивитись матч за участі Зінченка

Олександр Зінченко на тренуванні "Арсеналу". Фото: instagram.com/arsenal/

В англійській Прем'єр-лізі посеред тижня заплановано декілька матчів 31 туру. В одному з них "Арсенал" прийме "Лутон Таун".

Підопічні Мікеля Артети є фаворитами зустрічі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, третього квітня, о 21:30 за київським часом арбітр Крейг Поусон виведе на поле "Емірейтс Стедіум" місцевий "Арсенал" та "Лутон Таун". Команда Мікеля Артети розраховує завоювати три очки та продовжити гонку за чемпіонським титулом АПЛ.

"Каноніри" тренуються у гарному настрої. Фото: instagram.com/arsenal/

Де і коли дивитися матч "Арсенал" — "Лутон"

Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок англійської Прем'єр-ліги у прямому ефірі за умови наявності підписки на Setanta Sports.

Мікель Артета керує розминкою гравців. Фото: instagram.com/arsenal/

Після 30 турів АПЛ "Арсенал" посідає друге місце у турнірній таблиці. "Каноніри" відстають від "Ліверпуля" на два бали та випереджають "Манчестер Сіті" на один пункт.

"Лутон Таун" йде у зоні вильоту. Команду Роба Едвардса відокремлюють три очки від рятівного 17 місця у турнірній таблиці. У першому колі "Лутон" зумів доставити проблеми "Арсеналу". Того дня "каноніри" перемогли суперника з рахунком 4:3 завдяки пізньому голу Деклана Райса.

Букайо Сака під час матчу. Фото: instagram.com/arsenal/

Арсенал є фаворитом протистояння. Ставку на перемогу "канонірів" оцінено коефіцієнтом 1,13. Прогноз на перемогу "Лутона" доступний з коефіцієнтом 28,00. Перемога оцінена коефіцієнтом 10,00. Зробити ставку на фору у 2,5 голи на "Арсенал" можна з коефіцієнтом 1,8.

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