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Арсенал програє титул Ліверпулю — суперкомп'ютер передбачив підсумки сезону в АПЛ

2 квітня 2024 15:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал програє титул Ліверпулю — суперкомп'ютер передбачив підсумки сезону в АПЛ
Олександр Зінченко на пресконференції. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В Англії суперкомп'ютер спрогнозував, як виглядатиме підсумкова турнірна таблиця Прем'єр-ліги цього сезону. Уболівальники дізналися, яка команда має більше шансів стати чемпіоном за версією штучного інтелекту.

"Ліверпуль" є фаворитом на перемогу в останній сезон Юргена Клоппа у клубі, повідомляє GimeMeSport.

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Англійський суперкомп'ютер на основі даних аналітичного порталу Opta провів понад 10 тисяч симуляцій та визначив ймовірного чемпіона АПЛ у сезоні 2023/2024. "Ліверпуль" із 46% ймовірності виграє турнір.

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах із "Ліверпуля" святкує гол. Фото: Reuters/Molly Darlington

Підсумкова таблиця АПЛ

Після 29 турів "Арсенал" посідає друге місце і відстає від "Ліверпуля" лише на два бали. Однак суперкомп'ютер надав можливість 48,8% на те, що "каноніри" завершать сезон на третьому місці.

Це найвищий показник для клубу, де виступає футболіст збірної України. Наприклад, "Челсі" з Михайлом Мудриком прогнозують восьме місце (20,8%), а "Борнмут" з Іллею Забарним за версією ШІ займе 13-ту позицію (38,9%).

"Брентфорд", за яким виступив Єгор Ярмолюк, може стати 15-м (29,6%). А "Евертон" із Віталієм Миколенком фінішує на 16 місці (31,4%).

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