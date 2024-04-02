Арсенал програє титул Ліверпулю — суперкомп'ютер передбачив підсумки сезону в АПЛ
В Англії суперкомп'ютер спрогнозував, як виглядатиме підсумкова турнірна таблиця Прем'єр-ліги цього сезону. Уболівальники дізналися, яка команда має більше шансів стати чемпіоном за версією штучного інтелекту.
"Ліверпуль" є фаворитом на перемогу в останній сезон Юргена Клоппа у клубі, повідомляє GimeMeSport.
Англійський суперкомп'ютер на основі даних аналітичного порталу Opta провів понад 10 тисяч симуляцій та визначив ймовірного чемпіона АПЛ у сезоні 2023/2024. "Ліверпуль" із 46% ймовірності виграє турнір.
Підсумкова таблиця АПЛ
Після 29 турів "Арсенал" посідає друге місце і відстає від "Ліверпуля" лише на два бали. Однак суперкомп'ютер надав можливість 48,8% на те, що "каноніри" завершать сезон на третьому місці.
Це найвищий показник для клубу, де виступає футболіст збірної України. Наприклад, "Челсі" з Михайлом Мудриком прогнозують восьме місце (20,8%), а "Борнмут" з Іллею Забарним за версією ШІ займе 13-ту позицію (38,9%).
"Брентфорд", за яким виступив Єгор Ярмолюк, може стати 15-м (29,6%). А "Евертон" із Віталієм Миколенком фінішує на 16 місці (31,4%).
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