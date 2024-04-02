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Арсенал проиграет титул Ливерпулю — суперкомпьютер предсказал итоги сезона в АПЛ

2 апреля 2024 15:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал проиграет титул Ливерпулю — суперкомпьютер предсказал итоги сезона в АПЛ
Александр Зинченко на пресс-конференции. Фото: Reuters/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Англии суперкомпьютер спрогнозировал, как будет выглядеть итоговая турнирная таблица Премьер-лиги в этом сезоне. Болельщики узнали, у какой команды больше шансов стать чемпионом по версии искусственного интеллекта. 

"Ливерпуль" является фаворитом на победу в последний сезон Юргена Клоппа в клубе, сообщает GimeMeSport

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Английский суперкомпьютер на основе данных аналитического портала Opta провел более 10 тысяч симуляций и определил вероятного чемпиона АПЛ в сезоне 2023/2024. "Ливерпуль" с 46% вероятности выиграет турнир. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах из "Ливерпуля" празднует гол. Фото: Reuters/Molly Darlington

Итоговая таблица АПЛ 

После 29 туров "Арсенал" занимает второе место и отстает от "Ливерпуля" всего на два балла. Однако суперкомпьютер предоставил вероятность 48,8% на то, что "канониры" завершат сезон на третьем месте. 

Это самый высокий показатель для клуба, в котором выступает футболист сборной Украины. К примеру, "Челси" с Михаилом Мудриком прогнозируют восьмое место (20,8%), а "Борнмут" с Ильей Забарным по версии IT займет 13 позицию (38,9%). 

"Брентфорд", за которым выступил Егор Ярмолюк, может стать 15 (29,6%). А "Эвертон" с Виталием Миколенко финиширует на 16 месте (31,4%). 

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