Арсенал проиграет титул Ливерпулю — суперкомпьютер предсказал итоги сезона в АПЛ
В Англии суперкомпьютер спрогнозировал, как будет выглядеть итоговая турнирная таблица Премьер-лиги в этом сезоне. Болельщики узнали, у какой команды больше шансов стать чемпионом по версии искусственного интеллекта.
"Ливерпуль" является фаворитом на победу в последний сезон Юргена Клоппа в клубе, сообщает GimeMeSport.
Английский суперкомпьютер на основе данных аналитического портала Opta провел более 10 тысяч симуляций и определил вероятного чемпиона АПЛ в сезоне 2023/2024. "Ливерпуль" с 46% вероятности выиграет турнир.
Итоговая таблица АПЛ
После 29 туров "Арсенал" занимает второе место и отстает от "Ливерпуля" всего на два балла. Однако суперкомпьютер предоставил вероятность 48,8% на то, что "канониры" завершат сезон на третьем месте.
Это самый высокий показатель для клуба, в котором выступает футболист сборной Украины. К примеру, "Челси" с Михаилом Мудриком прогнозируют восьмое место (20,8%), а "Борнмут" с Ильей Забарным по версии IT займет 13 позицию (38,9%).
"Брентфорд", за которым выступил Егор Ярмолюк, может стать 15 (29,6%). А "Эвертон" с Виталием Миколенко финиширует на 16 месте (31,4%).
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