Почеттино назвал лидера Челси — это не Мудрик

Маурисио Почеттино поздравляет своих футболистов. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Главный тренер английского "Челси" Маурисио Почеттино назвал футболиста, который станет звездой лондонской команды. Через этого футболиста уже сейчас проходит большинство атак "синих".

"Челси" потратил на своего лидера в половину меньше денег, чем на трансфер Михаила Мудрика, сообщает Goal.

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Лондонский "Челси" второй год подряд может остаться без выступления в еврокубках. После 30 туров в английский Премьер-лиги команда Маурисио Почеттино занимает только 11 место в турнирной таблице. Однако тренер заявил, что в команде есть футболист, прогрессом которого наставник гордится.

Палмер и Мудрик спорят с судьей. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Кого похвалил Почеттино

Аргентинский специалист утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Коул Палмер лучшим игроком "Челси". Почеттино привел 21-летнего полузащитника в пример остальным футболистам команды.

"Если матч развивается сложно для "Челси", то парни чаще всего отдают передачи именно на Палмера. Они надеются, что Коул сможет что-то придумать в атаке, найти единственное правильно решение. И он действительно часто это делает", — рассказал Почеттино.

Коул Палмер перешел в "Челси" летом прошлого года. Лондонский клуб заплатил "Манчестер Сити" 47 млн евро за этого футболиста. В нынешнем сезоне Палмер уже забил 18 голов и сделал 12 результативных передач за столичную команду.

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