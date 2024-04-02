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Почеттіно назвав лідера Челсі — це не Мудрик

2 квітня 2024 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно назвав лідера Челсі — це не Мудрик
Маурісіо Почеттіно вітає своїх футболістів. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Челсі" Маурісіо Почеттіно назвав футболіста, який стане зіркою лондонської команди. Через цього футболіста вже зараз відбувається більшість атак "синіх".

"Челсі" витратив на свого лідера наполовину менше грошей, ніж на трансфер Михайла Мудрика, повідомляє Goal.

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Лондонський "Челсі" другий рік поспіль може залишитись без виступу в єврокубках. Після 30 турів до англійської Прем'єр-ліги команда Маурісіо Почеттіно посідає лише 11 місце у турнірній таблиці. Проте тренер заявив, що у команді є футболіст, прогресом якого наставник пишається.

Палмер і Мудрік
Палмер і Мудрик сперечаються із суддею. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Кого похвалив Почеттіно

Аргентинський фахівець ствердно відповів на запитання, чи є Коул Палмер найкращим гравцем "Челсі". Почеттіно навів 21-річного півзахисника як решту футболістів команди.

"Якщо матч розвивається складно для "Челсі", то хлопці найчастіше віддають передачі саме на Палмера. Вони сподіваються, що Коул зможе щось вигадати в атаці, знайти єдине правильно рішення. І він дійсно часто це робить", — розповів Почеттіно.

Коул Палмер перейшов до "Челсі" влітку минулого року. Лондонський клуб заплатив "Манчестер Сіті" 47 млн євро за цього футболіста. Нинішнього сезону Палмер уже забив 18 голів і зробив 12 результативних передач за столичну команду.

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спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Челсі
Маурісіо Почеттіно

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