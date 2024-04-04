Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков змінить команду під час літнього трансферного вікна. Футболістом збірної України вже давно цікавляться відомі європейські клуби.

"Жирона" готова продати одного зі своїх лідерів, якщо надійде вигідна пропозиція, повідомляє Mundo Deportivo.

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Кар'єра Віктора Циганкова продовжує розвиватись, сезон 2023/2024 український футболіст вже може занести собі в актив. У 24 поєдинках за "Жирону" хавбек забив шість голів і зробив чотири результативні передачі. У складі збірної України Віктор також регулярно відзначається результативними діями.

Футболісти "Жирони" перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/

Претенденти на трансфер Циганкова

За грою 26-річного півзахисника уважно стежать топклуби із різних європейських чемпіонатів. Контракт Віктора з "Жироною" розрахований до червня 2027 року, проте каталонці можуть продати гравця вже за три місяці.

За інформацією іспанських журналістів, у послугах Циганкова зацікавлена не лише мюнхенська "Баварія", а й туринський "Ювентус". Найближчого літа "стара синьйора" суттєво змінить склад, і трансфер Циганкова є однією з пріоритетних цілей італійського клубу, який готовий заплатити за гравця 35 млн євро.

Також інтерес до Циганкова зберігають кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги.

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