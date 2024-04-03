Дружина Усика показала зворушливе фото крихітного немовляти

Катерина Усик на морському узбережжі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина чемпіона світу з боксу Катерина Усик показала, як зараз виглядає молодша дочка зіркової пари. Мама прикрила обличчя дитини, але шанувальники Олександра Усика змогли побачити рідкісний знімок дитини.

Дружина Олександра Усика продовжує займатися дітьми, доки чемпіон готується до важливого бою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Марія Усик на руках у мами. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Як виглядає молодша дочка Усика

Наприкінці січня 2024 року у родині боксера відбулося поповнення. Дружина Олександра Катерина народила дівчинку, яку назвали Марією. Це вже четверта дитина пари, яка також виховує трьох дітей: Єлизавету, Кирила та Михайла.

На фото Катерина Усик тримає молодшу дочку на руках. Дитина заснула і прикрила обличчя ручкою. Марії лише декілька місяців, але вона вже схожа на батьків.

Олександр Усик поки що не може приділяти сім'ї максимум уваги через підготовку до найважливішого бою в його кар'єрі.

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