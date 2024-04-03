Жена Усика показала трогательное фото крохотной дочери

Екатерина Усик на морском побережье. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Супруга чемпиона мира по боксу Екатерина Усик показала, как сейчас выглядит самая младшая дочь звездной пары. Мама прикрыла лицо ребенка, но поклонники Александра Усика смогли увидеть редкий снимок младенца.

Жена Александра Усика продолжает заниматься детьми, пока чемпион готовится к важному бою, сообщает портал Новини.LIVE.

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Мария Усик на руках у мамы. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Как выглядит младшая дочь Усика

В конце января 2024 года в семье боксера произошло пополнение. Супруга Александра, Екатерина, родила девочку, которую назвали Марией. Это уже четвертый ребенок пары, которая также воспитывает троих детей: Елизавету, Кирилла и Михаила.

На фотографии Екатерина Усик держит младшую дочь на руках. Ребенок заснул и прикрыл лицо ручкой. Марии всего несколько месяцев, но она уже похожа на родителей.

Александр Усик пока не может уделять семья максимум внимания из-за подготовки к самому важному бою в его карьере.

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