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Судаков дублем приніс Шахтарю перемогу над Чорноморцем у півфіналі Кубку України

3 квітня 2024 21:48
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Судаков дублем приніс Шахтарю перемогу над Чорноморцем у півфіналі Кубку України
Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Донецький "Шахтар" впевнено переміг одеський "Чорноморець" у півфіналі Кубку України. В першому таймі "моряки" зрівняли рахунок, але через рішення арбітра "горняки" отримали можливість провести гол в роздягальню. 

У другому таймі двома м’ячами відзначився Судаков, передає Новини.LIVE.

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Відкрив рахунок Сікан  після прострілу Судакова, і Варакута змушений був виймати м’яч із сітки. Далі одесити зуміли зрівняти. Бойчук віддав на самотнього Штогріна на дальньому боці штрафного, а той розстріляв ворота. 

А от наприкінці першого тайму дивне рішення виніс арбітр Віктор Копієвський. Егіналдо, здалось, сам зачепився за Салюка, та рефері показав на позначку. 11-метровий виконав Бондаренко.

А після перерви Георгій Судаков двома сольними ривками по обидва боки поля після перерви фактично власноруч добив опонентів. 

Що сказав Пушич про Судакова

"Судаков — гравець із особливими характеристиками. Він вирішує у певних моментах гри. Має природний талант. Він показав свої риси. Це гравець, який багато працює на команду", — сказав після матчу тренер "Шахтаря" Марино Пушич.

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Артета не продовжив контракт з "Арсеналом" — що відомо.

ФК Шахтар
Чорноморець
Георгій Судаков
Кубок України

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