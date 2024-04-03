Судаков дублем приніс Шахтарю перемогу над Чорноморцем у півфіналі Кубку України

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" впевнено переміг одеський "Чорноморець" у півфіналі Кубку України. В першому таймі "моряки" зрівняли рахунок, але через рішення арбітра "горняки" отримали можливість провести гол в роздягальню.

У другому таймі двома м’ячами відзначився Судаков, передає Новини.LIVE.

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Відкрив рахунок Сікан після прострілу Судакова, і Варакута змушений був виймати м’яч із сітки. Далі одесити зуміли зрівняти. Бойчук віддав на самотнього Штогріна на дальньому боці штрафного, а той розстріляв ворота.

А от наприкінці першого тайму дивне рішення виніс арбітр Віктор Копієвський. Егіналдо, здалось, сам зачепився за Салюка, та рефері показав на позначку. 11-метровий виконав Бондаренко.

А після перерви Георгій Судаков двома сольними ривками по обидва боки поля після перерви фактично власноруч добив опонентів.

Що сказав Пушич про Судакова

"Судаков — гравець із особливими характеристиками. Він вирішує у певних моментах гри. Має природний талант. Він показав свої риси. Це гравець, який багато працює на команду", — сказав після матчу тренер "Шахтаря" Марино Пушич.

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