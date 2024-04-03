Судаков дублем принес Шахтеру победу над Черноморцем в полуфинале Кубка Украины

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" уверенно победил одесский "Черноморец" в полуфинале Кубка Украины. В первом тайме "моряки" сравняли счет, но из-за решения арбитра "горняки" получили возможность провести гол в раздевалку.

Во втором тайме двумя мячами отличился Судаков, передает Новини.LIVE.

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Открыл счет Сикан после прострела Судакова, и Варакута вынужден был вынимать мяч из сетки. Далее одесситы сумели сравнить. Бойчук отдал на одинокого Штогрина на дальней стороне штрафной, а тот расстрелял ворота.

А вот в конце первого тайма странное решение вынес арбитр Виктор Копиевский. Эгиналдо, казалось, сам зацепился за Салюка, и рефери показал на отметку. 11-метровый исполнил Бондаренко.

А после перерыва Георгий Судаков двумя сольными рывками с обеих сторон поля после перерыва фактически собственноручно добил оппонентов.

Что сказал Пушич о Судакове

"Судаков — игрок с особыми характеристиками. Он решает в определенных моментах игры. Имеет естественный талант. Он показал свои черты. Это игрок, много работающий на команду", — сказал после матча тренер "Шахтера" Марино Пушич.

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