Бывшего тренера Динамо избили на тренировке — он назвал причину

Александр Хацкевич во время матча. Фото: УНИАН

Главный тренер польского клуба "Заглембе" Александр Хацкевич прокомментировал скандальный эпизод, который произошел на тренировке его команды. Местные болельщики ворвались на базу клуба и начали драку.

Хацкевич рассказал, как чувствовал себя в момент нападения разъяренной толпы, сообщил журналист Петр Сломка.

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Александр Хацкевич возглавил польскую команду "Заглембе" (Сосновец) в начале 2024 года. По итогам 25 туров "Парни с Брыницы" занимают последнее, 18 место в Первой лиге чемпионата Польши. Это не устраивает ни руководство клуба, ни болельщиков.

Александр Хацкевич во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Инцидент с дракой на базе команды

Во время подготовки аутсайдера дивизиона к очередному матчу на тренировку "Заглембе" ворвались болельщики. Александр Хацкевич рассказал, что не успел испугать в тот момент, когда произошла ситуация с дракой. Он заявил, что футболисты команды проявили себя, как единый коллектив, и дали отпор хулиганам.

Тренер "Заглембе" объяснил, что вырос на улице и умеет за себя постоять. Это стало одной из причин, по которой белорусский специалист сумел избежать серьезных проблем. При этом у Хацкевича есть вопросы к руководству клуба, которое не обеспечила команде безопасность.

Александр Хацкевич известен, как бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо".

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