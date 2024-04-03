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Бывшего тренера Динамо избили на тренировке — он назвал причину

3 апреля 2024 15:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывшего тренера Динамо избили на тренировке — он назвал причину
Александр Хацкевич во время матча. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер польского клуба "Заглембе" Александр Хацкевич прокомментировал скандальный эпизод, который произошел на тренировке его команды. Местные болельщики ворвались на базу клуба и начали драку. 

Хацкевич рассказал, как чувствовал себя в момент нападения разъяренной толпы, сообщил журналист Петр Сломка

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Александр Хацкевич возглавил польскую команду "Заглембе" (Сосновец) в начале 2024 года. По итогам 25 туров "Парни с Брыницы" занимают последнее, 18 место в Первой лиге чемпионата Польши. Это не устраивает ни руководство клуба, ни болельщиков. 

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Инцидент с дракой на базе команды 

Во время подготовки аутсайдера дивизиона к очередному матчу на тренировку "Заглембе" ворвались болельщики. Александр Хацкевич рассказал, что не успел испугать в тот момент, когда произошла ситуация с дракой. Он заявил, что футболисты команды проявили себя, как единый коллектив, и дали отпор хулиганам. 

Тренер "Заглембе" объяснил, что вырос на улице и умеет за себя постоять. Это стало одной из причин, по которой белорусский специалист сумел избежать серьезных проблем. При этом у Хацкевича есть вопросы к руководству клуба, которое не обеспечила команде безопасность. 

Александр Хацкевич известен, как бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо". 

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скандал
спорт
футбол
тренер
Александр Хацкевич

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