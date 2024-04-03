Колишнього тренера Динамо побили на тренуванні — він назвав причину
Головний тренер польського клубу "Заглембе" Олександр Хацкевич прокоментував скандальний епізод, який стався на тренуванні його команди. Місцеві вболівальники увірвалися на базу клубу та розпочали бійку.
Хацкевич розповів, як почувався в момент нападу розлюченого натовпу, повідомив журналіст Пьотр Сломка.
Олександр Хацкевич очолив польську команду "Заглембе" (Сосновець) на початку 2024 року. За підсумками 25 турів "Хлопці з Бриніци" посідають останнє, 18 місце у Першій лізі чемпіонату Польщі. Це не влаштовує ні керівництво клубу, ні вболівальників.
Інцидент із бійкою на базі команди
Під час підготовки аутсайдера дивізіону до чергового матчу на тренування "Заглембе" увірвалися вболівальники. Олександр Хацкевич розповів, що не встиг злякати у той момент, коли сталася ситуація із бійкою. Він заявив, що футболісти команди проявили себе як єдиний колектив і дали відсіч хуліганам.
Тренер "Заглембе" пояснив, що виріс на вулиці та вміє за себе постояти. Це стало однією з причин, через яку білоруський фахівець зумів уникнути серйозних проблем. При цьому Хацкевич має питання до керівництва клубу, яке не забезпечило команді безпеку.
Олександр Хацкевич відомий як колишній футболіст і головний тренер київського "Динамо".
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