Колишнього тренера Динамо побили на тренуванні — він назвав причину

Олександр Хацкевич під час матчу. Фото: УНІАН

Головний тренер польського клубу "Заглембе" Олександр Хацкевич прокоментував скандальний епізод, який стався на тренуванні його команди. Місцеві вболівальники увірвалися на базу клубу та розпочали бійку.

Хацкевич розповів, як почувався в момент нападу розлюченого натовпу, повідомив журналіст Пьотр Сломка.

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Олександр Хацкевич очолив польську команду "Заглембе" (Сосновець) на початку 2024 року. За підсумками 25 турів "Хлопці з Бриніци" посідають останнє, 18 місце у Першій лізі чемпіонату Польщі. Це не влаштовує ні керівництво клубу, ні вболівальників.

Олександр Хацкевич під час роботи у "Динамо". Фото: УНІАН

Інцидент із бійкою на базі команди

Під час підготовки аутсайдера дивізіону до чергового матчу на тренування "Заглембе" увірвалися вболівальники. Олександр Хацкевич розповів, що не встиг злякати у той момент, коли сталася ситуація із бійкою. Він заявив, що футболісти команди проявили себе як єдиний колектив і дали відсіч хуліганам.

Тренер "Заглембе" пояснив, що виріс на вулиці та вміє за себе постояти. Це стало однією з причин, через яку білоруський фахівець зумів уникнути серйозних проблем. При цьому Хацкевич має питання до керівництва клубу, яке не забезпечило команді безпеку.

Олександр Хацкевич відомий як колишній футболіст і головний тренер київського "Динамо".

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