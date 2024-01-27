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Шевченко отримав пропозицію перейти до команди Хацкевича

27 січня 2024 15:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шевченко отримав пропозицію перейти до команди Хацкевича
Головний тренер "Заглембе" Олександр Хацкевич. Фото: "Заглембе"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич після призначення у польській "Заглембе" із Сосновеця почав посилювати склад команди. Клуб поповнить український воротар.

Польський клуб підписав відомого в Україні вільного агента, повідомило ТаТоТаке.

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Олексій Шевченко у складі "Шахтаря". Фото: "Шахтар" Донецьк

Хацкевич посилив команду відомим воротарем

За інформацією джерела, склад команди посилить колишній голкіпер "Шахтаря" Олексій Шевченко.

31-річний футболіст прибув до Сосновця і незабаром підпише контракт із командою, якій потрібно допомогти уникнути вильоту з другої до третьої за силою ліги Польщі.

"Зглембе" Сосновець у Дивізіоні 1 знаходиться на останньому 18-му місці та від рятівного місця їх відокремлює 8 очок.

Шевченко за свою кар'єру виступав за "Металург" Запоріжжя, "Динамо" Київ, "Говерлу", "Олімпік" Донецьк, "Торпедо" Кутаїсі та "Ділу" з Грузію, "Зорю", "Карпати", "Шахтар" та "Чорноморець".

Минулого літа Шевченко пішов із "Шахтаря" вільним агентом і перейшов до "Чорноморця". За одеситів Олексій провів п'ять матчів, у яких пропустив вісім голів та в одному відстояв на нуль.

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

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