Шевченко отримав пропозицію перейти до команди Хацкевича
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич після призначення у польській "Заглембе" із Сосновеця почав посилювати склад команди. Клуб поповнить український воротар.
Польський клуб підписав відомого в Україні вільного агента, повідомило ТаТоТаке.
Хацкевич посилив команду відомим воротарем
За інформацією джерела, склад команди посилить колишній голкіпер "Шахтаря" Олексій Шевченко.
31-річний футболіст прибув до Сосновця і незабаром підпише контракт із командою, якій потрібно допомогти уникнути вильоту з другої до третьої за силою ліги Польщі.
"Зглембе" Сосновець у Дивізіоні 1 знаходиться на останньому 18-му місці та від рятівного місця їх відокремлює 8 очок.
Шевченко за свою кар'єру виступав за "Металург" Запоріжжя, "Динамо" Київ, "Говерлу", "Олімпік" Донецьк, "Торпедо" Кутаїсі та "Ділу" з Грузію, "Зорю", "Карпати", "Шахтар" та "Чорноморець".
Минулого літа Шевченко пішов із "Шахтаря" вільним агентом і перейшов до "Чорноморця". За одеситів Олексій провів п'ять матчів, у яких пропустив вісім голів та в одному відстояв на нуль.
Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.
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