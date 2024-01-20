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Экс-тренер Динамо послал российских журналистов вслед за кораблем

20 января 2024 11:28
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Агабекян Карен
редактор
Экс-тренер Динамо послал российских журналистов вслед за кораблем
Белорусский тренер Александр Хацкевич. Фото: zaglebie.eu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У бывшего главного тренер и футболиста киевского "Динамо" и сборной Беларуси Александра Хацкевича произошел конфликт с российскими журналистами. Пришлось им напомнить, где крейсер Москва.

Диалог с тренером опубликовало российское издание ИА "Высота 102".

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Ранее Хацкевич негативно высказывался о России, назвав ее "ср***й", и карьеру в волгоградском "Роторе" назвал главным промахом.

Провокация российских журналистов

Хацкевича хотели спровоцировать не теме России, но после первого звонка он отказался что-либо комментировать, а после второго звонка послал россиян вслед за военным русским кораблем.

 Александр Николаевич, как Вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу "ср***го Волгограда" и "ср***й России"? Что Вы вкладывали в эти понятия?

 Мне нечего здесь комментировать.

Затем Хацкевич бросил трубку, но ему позвонили еще раз.

 Ребята, идите на х**! До свидания, е***й в рот!

 Вы сегодня отказываетесь от своих слов?

 Вы меня вообще слышали? Какой "отказываюсь"?! Идите на х**!

Отметим, Хацкевича назначили главным тренером польского клуба "Заглембе" Сосновец из Первой лиги. Ранее 50-летний специалист тренировал минское "Динамо", "Витебск", сборную Беларуси, киевское "Динамо", волгоградский "Ротор" и кипрский "Кармиотиссу".

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футбол
Динамо
Россия
Александр Хацкевич

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