Екстренер Динамо послав російських журналістів слідом за кораблем
У колишнього головного тренера і футболіста київського "Динамо" та збірної Білорусі Олександра Хацкевича стався конфлікт із російськими журналістами. Довелося нагадати, де крейсер Москва.
Діалог із тренером опублікувало російське видання ІА "Висота 102".
Раніше Хацкевич негативно висловлювався про Росію, назвавши її "ср***ю", і кар'єру у волгоградському "Роторі" назвав головним промахом.
Провокація російських журналістів
Хацкевича хотіли спровокувати не темі Росії, але після першого дзвінка він відмовився будь-що коментувати, а після другого дзвінка послав росіян слідом за військовим російським кораблем.
– Олександре Миколайовичу, як Ви прокоментуєте свою недавню заяву з приводу "ср***го Волгограда" та "ср***ї Росії"? Що Ви вкладали у ці поняття?
– Мені нема чого тут коментувати.
Потім Хацкевич кинув слухавку, але йому зателефонували ще раз.
– Хлопці, йдіть на х**! До побачення, е****й рот!
– Ви сьогодні відмовляєтесь від своїх слів?
– Ви мене взагалі чули? Який "відмовляюся"?! Ідіть на х**!
Зазначимо, Хацкевича призначили головним тренером польського клубу "Заглембе" Сосновець з Першої ліги. Раніше 50-річний фахівець тренував мінське "Динамо", "Вітебськ", збірну Білорусі, київське "Динамо", волгоградський "Ротор" та кіпрський "Карміотис".
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