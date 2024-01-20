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Екстренер Динамо послав російських журналістів слідом за кораблем

20 січня 2024 11:28
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Агабекян Карен
редактор
Екстренер Динамо послав російських журналістів слідом за кораблем
Білоруський тренер Олександр Хацкевич. Фото: zaglebie.eu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У колишнього головного тренера і футболіста київського "Динамо" та збірної Білорусі Олександра Хацкевича стався конфлікт із російськими журналістами. Довелося нагадати, де крейсер Москва.

Діалог із тренером опублікувало російське видання ІА "Висота 102".

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Раніше Хацкевич негативно висловлювався про Росію, назвавши її "ср***ю", і кар'єру у волгоградському "Роторі" назвав головним промахом.

Провокація російських журналістів

Хацкевича хотіли спровокувати не темі Росії, але після першого дзвінка він відмовився будь-що коментувати, а після другого дзвінка послав росіян слідом за військовим російським кораблем.

– Олександре Миколайовичу, як Ви прокоментуєте свою недавню заяву з приводу "ср***го Волгограда" та "ср***ї Росії"? Що Ви вкладали у ці поняття?

– Мені нема чого тут коментувати.

Потім Хацкевич кинув слухавку, але йому зателефонували ще раз.

– Хлопці, йдіть на х**! До побачення, е****й рот!

– Ви сьогодні відмовляєтесь від своїх слів?

– Ви мене взагалі чули? Який "відмовляюся"?! Ідіть на х**!

Зазначимо, Хацкевича призначили головним тренером польського клубу "Заглембе" Сосновець з Першої ліги. Раніше 50-річний фахівець тренував мінське "Динамо", "Вітебськ", збірну Білорусі, київське "Динамо", волгоградський "Ротор" та кіпрський "Карміотис".

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футбол
Динамо
Росія
Олександр Хацкевич

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