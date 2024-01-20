Екстренер Динамо послав російських журналістів слідом за кораблем

Білоруський тренер Олександр Хацкевич. Фото: zaglebie.eu

У колишнього головного тренера і футболіста київського "Динамо" та збірної Білорусі Олександра Хацкевича стався конфлікт із російськими журналістами. Довелося нагадати, де крейсер Москва.

Діалог із тренером опублікувало російське видання ІА "Висота 102".

Читайте також:

Раніше Хацкевич негативно висловлювався про Росію, назвавши її "ср***ю", і кар'єру у волгоградському "Роторі" назвав головним промахом.

Провокація російських журналістів

Хацкевича хотіли спровокувати не темі Росії, але після першого дзвінка він відмовився будь-що коментувати, а після другого дзвінка послав росіян слідом за військовим російським кораблем.

– Олександре Миколайовичу, як Ви прокоментуєте свою недавню заяву з приводу "ср***го Волгограда" та "ср***ї Росії"? Що Ви вкладали у ці поняття?

– Мені нема чого тут коментувати.

Потім Хацкевич кинув слухавку, але йому зателефонували ще раз.

– Хлопці, йдіть на х**! До побачення, е****й рот!

– Ви сьогодні відмовляєтесь від своїх слів?

– Ви мене взагалі чули? Який "відмовляюся"?! Ідіть на х**!

Зазначимо, Хацкевича призначили головним тренером польського клубу "Заглембе" Сосновець з Першої ліги. Раніше 50-річний фахівець тренував мінське "Динамо", "Вітебськ", збірну Білорусі, київське "Динамо", волгоградський "Ротор" та кіпрський "Карміотис".

Нагадаємо, Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього.

Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу.

"Жирона" назвала дві умови продажу Циганкова.

Анчелотті прокоментував помилки Луніна у провальному матчі з "Атлетиком".

Трансфер Піхальонка — журналісти розкрили правду про трансфер лідера "Дніпра-1".