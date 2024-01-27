Шевченко получил предложение перейти в команду Хацкевича

Главный тренер "Заглембе" Александр Хацкевич. Фото: "Заглембе"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после назначения в польский "Заглембе" из Сосновеца начал усилять состав команды. Клуб пополнит украинский вратарь.

Польский клуб подписал известного в Украине свободного агента, сообщило ТаТоТаке.

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Хацкевич усилил команду известным вратарем

По информации источника, состава команды усилит бывший голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко.

31-летний футболист прибыл в Сосновец и вскоре подпишет контракт с командой, которой нужно помочь избежать вылета из второй в третью по силе лигу Польши.

"Зглембе" Сосновец в Дивизионе 1 находится на последнем 18-м месте и от спасительного места их отделяет 8 очков.

Шевченко за свою карьеру выступал за "Металлург" Запорожье, "Динамо" Киев, "Говерлу", "Олимпик" Донецк, "Торпедо" Кутаиси и "Дилу" из Грузию, "Зарю", "Карпаты", "Шахтер" и "Черноморец".

Прошлым летом Шевченко ушел из "Шахтера" свободным агентом и перешел в "Черноморец". За одесситов Алексей провел пять матчей, в которых пропустил восемь голов и в одном отстоял на ноль.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

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