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Шевченко получил предложение перейти в команду Хацкевича

27 января 2024 15:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шевченко получил предложение перейти в команду Хацкевича
Главный тренер "Заглембе" Александр Хацкевич. Фото: "Заглембе"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после назначения в польский "Заглембе" из Сосновеца начал усилять состав команды. Клуб пополнит украинский вратарь.

Польский клуб подписал известного в Украине свободного агента, сообщило ТаТоТаке.

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Алексей Шевченко в составе "Шахтера". Фото: "Шахтер" Донецк

Хацкевич усилил команду известным вратарем

По информации источника, состава команды усилит бывший голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко.

31-летний футболист прибыл в Сосновец и вскоре подпишет контракт с командой, которой нужно помочь избежать вылета из второй в третью по силе лигу Польши.

"Зглембе" Сосновец в Дивизионе 1 находится на последнем 18-м месте и от спасительного места их отделяет 8 очков.

Шевченко за свою карьеру выступал за "Металлург" Запорожье, "Динамо" Киев, "Говерлу", "Олимпик" Донецк, "Торпедо" Кутаиси и "Дилу" из Грузию, "Зарю", "Карпаты", "Шахтер" и "Черноморец".

Прошлым летом Шевченко ушел из "Шахтера" свободным агентом и перешел в "Черноморец". За одесситов Алексей провел пять матчей, в которых пропустил восемь голов и в одном отстоял на ноль.

Напомним, после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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Карло Анчелотти попросил вернуть в "Реал" обладателя Золотого мяча.

"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

Трубин рассказал, почему Довбик и Цыганков добились успеха в Испании.

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Футбол трансферы
Алексей Шевченко
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Александр Хацкевич

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