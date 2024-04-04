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Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

4 апреля 2024 08:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб
Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков сменит команду во время летнего трансферного окна. Футболистом сборной Украины уже давно интересуются известные европейские клубы. 

"Жирона" готова продать одного из своих лидеров, если поступит выгодное предложение, сообщает Mundo Deportivo

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Карьера Виктора Цыганкова продолжает развиваться, сезон 2023/2024 украинский футболист уже может занести себе в актив. В 24 поединках за "Жирону" хавбек забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. В составе сборной Украины Виктор тоже регулярно отмечается результативными действиями. 

Виктор Цыганков
Футболисты "Жироны" перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/

Претенденты на трансфер Цыганкова

За игрой 26-летнего полузащитника внимательно следят топ-клубы из разных европейских чемпионатов. Контракт Виктора с "Жироной" рассчитан до июня 2027 года, однако каталонцы могут продать игрока уже через три месяца. 

Согласно информации испанских журналистов, в услугах Цыганкова заинтересована не только мюнхенская "Бавария", но и туринский "Ювентус". Ближайшим летом "старая синьора" существенно изменит состав, и трансфер Цыганкова является одной из приоритетных целей итальянского клуба, который готов заплатить за игрока 35 млн евро. 

Также интерес к Цыганкову сохраняют несколько клубов из английской Премьер-лиги. 

Напомним, Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

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